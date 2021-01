Perugia: al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia. In un video, gli open day virtuali per conoscere l’offerta delle scuole

Dal 4 gennaio e per tutto il mese saranno aperte le iscrizioni alle tre scuole dell’Infanzia del Comune di Perugia: Flauto Magico, Lampada Magica e Tiglio. In un video, pubblicato su YouTube all’indirizzo https://youtu.be/vc2tPYXcSQg è possibile seguire l’open day virtuale per conoscere l’offerta delle scuole. Identità, autonomia, competenza, cittadinanza attiva sono le parole chiave intorno alle quali gli educatori costruiscono quotidianamente l’idea di scuola e di bambino. Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, sociali) che concorrono alla crescita di ogni bambina e di ogni bambino. A scuola si mette al centro il fare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi molteplici linguaggi. Nella Scuola dell’Infanzia i campi di esperienza sono intesi come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento educativo dell’insegnante.

Le iscrizioni al servizio mensa per l’anno scolastico 2021-2022 potranno essere effettuate on-line nel sito del Comune di Perugia a partire da lunedì 18 gennaio 2021

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.perugia.it/articoli/iscrizione-scuole-dellinfanzia-comunali-anno-scolastico-2021-2022