Perugia, riattivazione del sostegno ai centri estivi in attesa del finanziamento minisateriale

Si attende l’erogazione del finanziamento ministeriale assegnato al Comune di Perugia per protrarre il sostegno ai centri estivi fino al 9 settembre. Si tratta delle risorse del fondo previsto dal decreto-legge n. 73/2022 per finanziare iniziative dei Comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte, in particolare, a promuovere e potenziare le attività presso centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

In base alle linee guida adottate dall’ente il 22 agosto, le azioni comunali saranno destinate a sostenere bambini e ragazzi con disabilità e in carico ai Servizi sociali comunali, di età tra 3 e 16 anni.

Per rendere operativo il sostegno da attuare in 8 centri estivi, è stata acquisita la disponibilità di cinque gestori – tra quelli che si erano già candidati rispondendo all’avviso pubblicato in attuazione della D.G.C. n. 176/2022: Ludoteca Il Fantabosco, SSD Thebris Sporting Village srl, Ass. Angy no-profit, Centro sportivo italiano con tre proposte, associazione culturale Lavori in corso.