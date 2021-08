Ospedale della Media Valle del Tevere: due nuovi chirurghi per il nosocomio. Dal 23 agosto saranno operativi

Dopo anni e anni di progressivo depauperamento della struttura dell’Ospedale della Media Valle del Tevere, a Pantalla, finalmente sembra sia davvero arrivato il momento in cui si respira aria di rinascita. Dal 23 agosto saranno operative in Ospedale due ulteriori unità di dirigenti chirurghi.

In un contesto di razionalizzazioni e di recupero di risorse, un deciso potenziamento del personale appare come una cosa della quale potersi davvero rallegrare.

Le ulteriori professionalità andranno a rafforzare la struttura della Chirurgia, potenziando un servizio che, a questo punto, ha tutte le caratteristiche per rappresentare una delle eccellenze della sanità in Umbria, non soltanto in termini di mezzi e strutture, come le sale operatorie, ma anche come personale dedicato.

Continua, quindi, come era stato garantito dai vertici regionali e della ASL, il positivo percorso non soltanto verso un ritorno alla normalità dei servizi pre-COVID, ma nella direzione di un deciso potenziamento del nostro nosocomio.

Da parte dell’Ammistrazione Comunale del Comune di Todi, va un sentito ringraziamento alla Presidente Tesei, all’Assessore Coletto ed alla Direzione della ASL, che stanno mantenendo con i fatti gli impegni che avevano assunto.

L’impegno comune, che i Sindaci della Media Valle del Tevere continuano a portare avanti unitariamente, è quello di proseguire nella costante azione di supporto del Consiglio Regionale, che sta scrivendo il nuovo Piano Sanitario Regionale e che dovrà vedere il territorio come protagonista della sanità umbra del futuro.