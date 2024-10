In riferimento a quanto affermato su alcuni social e relativi ad un presunto trasferimento in altra struttura del responsabile della Struttura Semplice dipartimentale di Chirurgia dell’ospedale Media Valle del Tevere, la direzione dell’Usl Umbria 1 ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

La delibera di giunta regionale n. 1399/2022 ha previsto per l’ospedale Media Valle del Tevere la trasformazione della Struttura complessa di Chirurgia in Struttura semplice, poi classificata dalla direzione aziendale della Usl Umbria 1 in Dipartimentale.

Con Delibera aziendale, previo avviso interno, è stato affidato l’incarico di responsabile al dott. Francesco Guiggi, che ha sottoscritto regolare contratto di lavoro continuando un’attività chirurgica in crescita sia per numero che per tipologia di interventi.

Eventuali cambiamenti organizzativi di un modello ospedaliero, compreso quello di Pantalla, non dipendono dall’afferenza gestionale di una determinata azienda, ma è appannaggio della programmazione sanitaria regionale che agisce con atti formali di indirizzo.

In particolare, la responsabilità di una Struttura sanitaria rimane in carico al vincitore dell’avviso per tutta la durata del contratto (cinque anni nello specifico), salvo casi di inadempienza contrattuale prevista dalla normativa.

Il trasferimento delle strutture risponde a precise norme amministrative e contrattuali.

Per quanto sopra, non solo il professionista in questione non ha manifestato alcuna intenzione a lasciare il posto di Responsabile di servizio, ma rivendica il proprio status giuridico amministrativo per continuare quella attività meritoria con la dedizione e professionalità che l’azienda ha riconosciuto affidandogli con fiducia l’incarico di Responsabile.