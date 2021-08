Perugia Art Festival: grande successo per la prima edizione. Da sabato 7 agosto le principali vie, le piazze, i vicoli e le scalette dell’acropoli hanno accolto artisti di vario genere, creando un’atmosfera davvero unica

Il centro storico di Perugia si colora di arte grazie alla prima edizione di Perugia Art Festival, evento organizzato dalla Confraternita del Sopramuro, in collaborazione con altre associazioni del centro storico e il patrocinio delle istituzioni locali.

Tra i principali eventi, la seconda edizione dell’estemporanea di pittura “Città di Perugia” , quest’anno dedicata a Giuseppe Fioroni caro amico della Confraternita del Sopramuro e figlio illustre della città, le esibizioni di #StreetArt e #Madonnari, l’Anteprima dei #Vinarelli, la Piazza delle #ceramiche e il teatro delle #marionette in piazza Matteotti e I grani antichi di #Bettona in piazza Italia. L’arte pittorica ha preso spazio con diverse mostre personali, tra le quali quella di Lorenzo Fonda, inaugurata al Chiostro di San Lorenzo, Minestrini Fausto, Paolo Ballerani (ex Borsa Merci, via Mazzini 4/11 agosto), #Virina (Chiesa del Collandone, Corso Vannucci, 4-14 agosto), #MauroVersiglioni (Corso Vannucci, 1/15 agosto), Ferruccio Ramadori (Chiesa della Misericordia, 29 luglio-13 agosto), #PabloRamirezArnol (Loggia dei Lanari, 7/10 agosto), #MassimoRiccò e la mostra in ricordo di un altro amico della Confraternita, #RaffaeleTarpani

Numerosi anche gli appuntamenti con poesia, teatro, l’opera, la musica dai balconi e i concerti in Piazza IV Novembre, nel contesto di un calendario ricchissimo il cui epilogo è stato fissato con una cena ai Giardini Carducci per festeggiare la notte di #SanLorenzo (10 agosto).