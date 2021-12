Oltre 23mila like per ‘Colori d’autunno. Il foliage della vite di Sagrantino’

Chiusa questa iniziativa, spazio alle attività natalizie dell’associazione La Strada del Sagrantino. @marco_montori_photo, @chrisma1105 e @umbriagram vincitori del challenge fotografico disputato sui social

Oltre 23mila like e, anche quest’anno, quasi 200 foto in concorso per ‘Colori d’autunno. Il foliage della vite di Sagrantino’ i cui vincitori, per l’edizione 2021, sono @marco_montori_photo, @chrisma1105 e @umbriagram. Questi sono infatti gli account Instagram degli autori degli scatti che hanno ottenuto più like nell’ambito del contest fotografico dell’associazione La Strada del Sagrantino.

L’iniziativa è stata riproposta, riscuotendo grande successo, con l’obiettivo di raggiungere gli enoturisti attraverso i social, puntando sulla bellezza di un territorio che comprende le zone di Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo meno frequentato nei periodi di bassa stagione, ma invece molto suggestivo. I colori dell’autunno e le caratteristiche dei vigneti del pregiato vitigno autoctono di Sagrantino, infatti, disegnano paesaggi e scorci di grande fascino, immortalati dagli scatti dei tanti partecipanti al concorso.

I tre vincitori riceveranno in premio una selezione dei vini del territorio della Doc Montefalco e Docg Montefalco Sagrantino. Le foto sono state realizzate dai partecipanti sia con macchina fotografica digitale che con smartphone e pubblicate nei profili Instagram con gli hashtag #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino.

“Anche quest’anno – ha commentato Serena Marinelli, presidente dell’associazione Strada del Sagrantino –, vogliamo ringraziare coloro che hanno partecipato al nostro contest e, attraverso la fotografia e la condivisione sui social, hanno restituito l’unicità e la bellezza dei paesaggi che caratterizzano i nostri territori. Paesaggi che si rivelano unici e affascinanti, grazie ai colori e alle sfumature che la natura sa regalare, anche in una stagione convenzionalmente meno vocata al turismo”.

Con la chiusura del contest foto fotografico termina dunque la stagione autunnale di eventi de La Strada del Sagrantino lasciando spazio alle attività in programma per le festività natalizie. In particolare, domenica 26 dicembre alle 17 al Complesso museale di san Francesco, a Montefalco, si terrà ‘Sapori e colori: osserva, degusta, ascolta’, un’esperienza di visita inconsueta in cui l’arte di Benozzo Gozzoli, incontra quella vinifica del Sagrantino. Stessa location domenica 2 gennaio alle 17 per Degustazione con delitto al museo: la degustazione si tinge di giallo!, un gioco teatrale interattivo che coinvolgerà le opere di Benozzo Gozzoli e ottimi vini, tra indagini da svolgere e indizi da trovare. Per entrambe le attività la prenotazione è obbligatoria: museomontefalco@gmail.com, 0742/379598. Infine, venerdì 7 gennaio all’Auditorium Santa Maria Laurentia di Bevagna sarà la volta di ‘Espressioni di: Montefalco Sagrantino Passito Docg’, degustazione guidata di Montefalco Sagrantino Passito Docg in un dolce abbinamento.

La prenotazione è obbligatoria: info@stradadelsagrantino.it, 0742/378490. Per tutte le iniziative è obbligatorio il super Green pass.