Olio e vino, degustazioni e abbinamenti per gli eventi Sagrantino Experience

Ancora tante le iniziative inserite nel cartellone dell’associazione La Strada del Sagrantino – Venerdì 12 e sabato 13 agosto una tasting experience a Il Frantoio di Bevagna

Degustazioni di olio e vino del territorio in abbinamento a prodotti tipici nei prossimi appuntamenti di Sagrantino experience. Il contenitore di eventi, promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino e pensato per proporre attività di turismo lento a enoturisti e winelovers, prosegue venerdì 12 e sabato 13 agosto con una tasting experience a Il Frantoio di Bevagna che prevede dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 la visita della struttura e, a seguire, una degustazione. Prima, dunque, un focus sulla parte produttiva del frantoio, che sorge a ridosso delle mura del centro storico di Bevagna, dopo, nell’accogliente ed elegante sala degustazioni, un’esperienza sensoriale che coinvolge olfatto e gusto: una degustazione guidata degli oli extra vergine d’oliva di produzione sulle bruschette, in abbinamento a un calice di vino del territorio. Il costo è di 6 euro, per i bambini l’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria: info@ilfrantoiodibevagna.it, telefono e Whatsapp 328 6952646.

Dall’olio al vino, venerdì 19 e sabato 20 agosto, con una degustazione enologica alla Cantina Terre dei Nappi a Bevagna. Si potranno assaggiare sette vini di produzione propria abbinati a bruschetta con olio, formaggi e salumi tipici del territorio.