Tre i vincitori di ‘Colori d’autunno. Il foliage della vite di Sagrantino’

Menzione speciale, fuori contest, a @federicasclippa_production per la sua creatività – Le foto di @stefanom87, sot_andrea e @umbriagram hanno ricevuto più like su Instagram

@stefanom87, sot_andrea e @umbriagram sono i vincitori della dodicesima edizione di ‘Colori d’autunno, Il foliage della vite di Sagrantino’, il challenge fotografico promosso anche quest’anno dall’associazione La Strada del Sagrantino.

La competizione ha richiesto ai partecipanti di fotografare, con un qualunque dispositivo digitale, dalla macchina fotografica allo smartphone, i paesaggi caratterizzati dalla presenza dei vitigni di Sagrantino tra Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi in questo particolare periodo dell’anno, in cui le sfumature del foliage assumono i colori caldi dell’autunno disegnando panorami e scorci unici.

Gli scatti sono stati poi postati sul social Instagram con i tag #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino e inviati via email a info@stradadelsagrantino, come da regolamento, e hanno vinto quelli che hanno ricevuto più like. Ai tre vincitori è andata in premio una selezione di vini della denominazione Montefalco. Menzione speciale, fuori contest, inoltre, per @federicasclippa_production per la creatività con la quale ha saputo interpretare il foliage, allestendo uno scatto che inquadra la bellezza dei colori dell’autunno di questo territorio, anche se inserito in un contesto diverso da quello originario in gara.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova edizione del challenge Colori d’autunno. Il foliage della vite di Sagrantino – ha commentato la presidente de La Strada del Sagrantino Serena Marinelli – che vuole valorizzare il territorio autoctono del vitigno di Sagrantino attraverso la fotografia e l’occhio attento di chi visita le dolci colline e i borghi che lo caratterizzano”.