“O la borsa o la vita” : successo per il primo evento a sostegno delle malattie rare. Il ricavato della serata verrà devoluto alla sezione umbra dell’associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto Onlus

Il cocktail party si è tenuto davanti Lo Spazio Vintage di via della Pallotta, a Perugia.

Un grande consenso di donazioni, una forte partecipazione di pubblico e di tante volontarie. Il successo appena riscosso dal cocktail party “O la borsa o la vita” è il frutto della grande catena di solidarietà messa in moto a favore della sezione umbra dell’associazione Malattie rare Mauro Baschirotto Onlus, progetto Lafora. E così, all’esclusiva vendita di capi e accessori donati da tante persone sensibili all’iniziativa organizzata da Silvia Buitoni e Ilenia Votini, davanti a Lo Spazio Vintage di via della Pallotta, a Perugia, non sono voluti mancare in tanti. Un via vai di gente fino a tarda sera che, nonostante il maltempo, non si è lasciata sfuggire l’occasione dello shopping solidale per sostenere la raccolta fondi in corso con una serie di iniziative. In questa occasione sono stati raccolti oltre 3.500 euro.

Un risultato raggiunto con il supporto di tante signore, che si sono fatte avanti nel donare qualcosa del proprio guardaroba, per una giusta causa. Tanti i capi pervenuti nei punti raccolta di Perugia, Assisi, Foligno e Spoleto; abiti e accessori poi opportunamente selezionati dall’organizzazione in modo tale da poter mettere in vendita il meglio di quanto raccolto, sia dal punto di vista della qualità che delle condizioni, così da invogliare le persone ad acquistare. Un’ottima strategia per fare beneficenza, rispettando l’ambiente attraverso la filosofia del riciclo di capi usati ma in ottimo stato. “È stato un grande successo– afferma Silvia Buitoni – per questo ringraziamo sia chi ci ha sostenuto nell’organizzazione, sia tutti coloro che hanno donato, ma anche acquistato. I capi che resteranno invenduti saranno, d’intesa con chi ha contribuito ad implementare la raccolta, messi in vendita insieme a nuove donazioni in un prossimo evento, da data da destinarsi”.