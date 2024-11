Trasparenza e monitoraggio: sono queste le due parole chiave alla base del nuovo portale realizzato dalla Provincia di Perugia per la consultazione degli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Una piattaforma digitale interattiva capace di offrire una panoramica completa e aggiornata sugli interventi in corso, che sarà ufficialmente online da martedì 12 novembre al link https://pnrr.provincia.perugia.it.

La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale ed è stata curata dal Direttore generale dell’ente, Adriano Bei, che ha sottolineato come questo progetto, realizzato nel rispetto del Regolamento UE 2021/241, rappresenti “un impegno concreto della Provincia verso una governance chiara e una rendicontazione precisa delle opere pubbliche”.

Un progetto sul quale l’ente di Piazza Italia crede molto e in una prospettiva evolutiva prevede l’estensione del monitoraggio a tutti gli interventi dell’ente, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, per arrivare a un “Atlante delle Opere Pubbliche” della Provincia di Perugia. “La nostra ambizione – ha spiegato Bei – è quella di realizzare un unico grande portale che raccolga tutti i 260 milioni di interventi provinciali, relativi a strade, ponti e scuole. Un risultato straordinario, forse unico nel panorama italiano, che ha sollevato l’interesse del Ministero, con cui stiamo collaborando, e di altre Province”.

Come funziona il portale

Il sistema si articola in tre componenti principali: una dashboard riepilogativa, una mappa geolocalizzata degli interventi e un quadro dettagliato delle missioni PNRR pertinenti ai progetti provinciali. Per ciascun intervento, la piattaforma fornisce informazioni dettagliate quali obiettivi specifici, allocazione delle risorse, cronoprogramma e stato di avanzamento, corredate da documentazione tecnica e materiale multimediale, incluse riprese aeree.

Attualmente, gli interventi monitorati si concentrano su tre aree del PNRR: la Rivoluzione verde e transizione ecologica, l’Istruzione e ricerca e l’Inclusione e coesione, con attenzione particolare agli edifici scolastici secondari di secondo grado e alla rete viaria provinciale e regionale.

Uno strumento accessibile a tutti, frutto di un grande lavoro di squadra

“La Provincia di Perugia compie un passo importante nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, mostrandosi all’avanguardia nell’implementazione di soluzioni innovative per il monitoraggio e la gestione delle opere pubbliche, in piena conformità con gli obiettivi di modernizzazione delineati dal quadro normativo vigente”, ha commentato l’ingegnere Stefano Torrini, responsabile del progetto, intervenuto anche lui alla presentazione.

Sulla stessa linea anche il coordinatore tecnico del progetto, Ferdinando Luciani, che ha definito il nuovo portale “una banca dati del futuro, un fattore di investimento e innovazione, che racconta la Provincia dei fatti”.

Il progetto trasversale a tutti i Servizi tecnici dell’Ente è guidato dalla Direzione generale, coadiuvata dall’Ufficio Controlli Interni e Gestione Ciclo della Performance, in particolare nella figura della dr.ssa Patrizia Proietti.

La responsabilità del progetto, come detto, è in capo all’ingegner Torrini, mentre il coordinamento tecnico è a cura del A.P. per la Digitalizzazione dei Contratti e delle Opere (Bim Compliance) Ferdinando Luciani, coadiuvato dall’ing. Filippo Cornacchini dell’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale).

Hanno collaborato alla realizzazione del modello del sistema informativo il Servizio Progettazione Edilizia, quello Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali e il Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio, nelle figure dei tre dirigenti responsabili ing. Andrea Rapicetta, ing. Andrea Moretti e ing. Giovanni Solinas, insieme ai funzionari ing. Daniela Cecchini (responsabile Ufficio Progettazione), ing. Ilaria Rogari (ACDat manager), arch. Gaia Rosi Cappellani (BIM Specialist) arch. Alberto Porta (BIM manager) e il geom. Francesco Grelli (Gestione del patrimonio).

Con questo nuovo strumento, la Provincia di Perugia si conferma pioniera nella trasparenza e nella gestione digitale delle opere pubbliche, puntando a una direzione sempre più moderna e accessibile.

Questa attività di trasparenza e monitoraggio permette, inoltre, una piena valorizzazione del grande impegno che la Provincia sta mettendo, in particolare nella ricostruzione post sisma 2016: l’Ente, infatti, ha attivato e in buona parte concluso ben 42 interventi di adeguamento o costruzione di strutture scolastiche, per un totale di oltre 122 milioni di euro di finanziamenti.