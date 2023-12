Nonni Digitali: lezioni e laboratori per la terza età

Corsi, lezioni ed esercizi interattivi per imparare l’uso degli strumenti digitali.

Anche quest’anno si è concluso il ciclo di lezioni gratuite organizzato da Terni Digital Aps con il contributo della Fondazione Carit che ha riguardato il Centro Socio Culturale Polymer e il Centro Sociale Gabelletta.

Nato durante l’emergenza Covid, il progetto ‘Nonni Digitali: Alfabetizzazione informatica per la Terza Età’ è diventato un percorso ormai annuale, giungendo con numerose iscrizioni alla sua terza edizione.

Se da un lato la tecnologia è venuta in aiuto con gli strumenti giusti per affrontare sfide cruciali e gestire rapidi cambiamenti, dall’altro, proprio la veloce evoluzione tecnologica è divenuta un terreno fertile per la crescita di disuguaglianze sociali, economiche e culturali. In questo contesto è proprio la cosiddetta ‘Terza età’ ad aver avvertito il bisogno di colmare le proprie competenze generali.

Lo scopo dei corsi è quello di migliorare l’accesso ai servizi pubblici online attraverso lo SPID e incentivare l’utilizzo delle risorse digitali in sicurezza per acquisti, corretta fruizione dei social network, utilizzo della posta elettronica e delle applicazioni su smartphone e tablet. Le lezioni attraverso le docenze dei giovanissimi ragazzi di Terni Digital hanno un approccio semplice ed immediato, con esercizi interattivi e ampio spazio per il confronto.

Anche per il 2024 l’associazione Terni Digital, sta programmando i nuovi corsi con inizio previsto a Febbraio. La frequenza per i corsisti over 65 come sempre sarà in presenza, possibilmente dotate di un dispositivo (smartphone o tablet). L’iscrizione è gratuita presso il Centro Socio Culturale Polymer e il Centro Sociale Gabelletta, oppure telefonicamente al numero 3493991427.