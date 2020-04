Nesltlè dona alla Caritas diocesana 6mila uova di Pasqua. Consegnate alla presenza del Sindaco di Perugia Andrea Romizi

In occasione dell’emergenza sanitaria da covid-19 sono state donate dalla Nestlè-Perugina 6mila uova di Pasqua destinate alla Caritas Diocesana. Le uova, successivamente, verranno consegnate ad una trentina circa di associazioni perugine che si occupano del sostegno e dell’assistenza a soggetti (soprattutto giovani) con svantaggi ed all’istituto Serafico di Assisi che provvederanno tra domani e sabato a distribuirle alla cittadinanza. 180 uova sono state consegnate per la distribuzione direttamente al Comune di Perugia. Questa mattina ad accogliere l’arrivo dell’apprezzato dono presso la sede della Caritas Diocesana sono stati il sindaco Andrea Romizi ed il direttore della Caritas Giancarlo Pecetti.

Il sindaco ha voluto ringraziare sentitamente la Nestlè-Perugina per il gesto ricco di umanità ed altruismo evidenziando come per l’ennesima occasione si confermi lo stretto e storico legame tra l’azienda dolciaria e la città di Perugia. Particolare apprezzamento è dovuto al fatto che Nestlé-Perugina ha scelto di donare in un periodo di emergenza sanitaria che sta richiedendo a tutti i cittadini, soprattutto ai più giovani, grandi sacrifici. Le uova donate, in sostanza, consentiranno a tanti ragazzi di poter sorridere pur nella difficoltà guardando al futuro con un pizzico in più di rinnovato ottimismo.