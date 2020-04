Un laboratorio per incrementare clienti e visibilità. Si sposta in rete il laboratorio teorico-pratico dedicato alle aziende e alle attività commerciali



Utilizzare questo “tempo sospeso” per formarsi, approfondire strumenti e tecniche di comunicazione e promozione per rilanciare al meglio la propria attività. Si terrà online il laboratorio teorico-pratico dedicato ai social network per piccole aziende, attività commerciali e professionisti, promosso dall’associazione settepiani in collaborazione con l’associazione MenteGlocale inizialmente in programma a metà marzo nella sede dell’associazione perugina. Tenuto dai giornalisti professionisti Filippo Costantini e Giorgio Vicario, che dal 2010 si occupano di strategie di comunicazione, uffici stampa e social media management per eventi, enti, aziende e associazioni, il corso è pensato per professionisti, ristoratori, baristi, parrucchieri, estetisti, commercianti, piccoli distributori di prodotti e servizi, piccoli esercenti. L’incontro verrà replicato in 4 date, sempre dalle 15 alle 18 (mercoledì 15 aprile, giovedì 16 aprile, mercoledì 22 aprile, giovedì 23 aprile): al momento dell’iscrizione verrà chiesto di specificare il settore di appartenenza, per poter raggruppare in ogni incontro iscritti con esigenze simili per poter presentare esempi, case history e suggerimenti più calibrati sulle esigenze di ognuno, e la data preferita. “In queste settimane di stop forzato – spiegano gli organizzatori – vogliamo dare il nostro contributo per ripartire utilizzando al meglio i social, imparando strumenti e tecniche per incrementare i clienti e ottenere visibilità. Anche per questo, lo proponiamo a un prezzo “politico”, chiedendo un contributo di 10 euro. Vogliamo infatti che possano partecipare il maggior numero di persone possibile, perché solo ripartendo tutti insieme si potranno superare le difficoltà economiche causate dal Covid”.