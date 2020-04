Entrophy, Motoclub e Palomba donano 300 mascherine alla Polizia di Perugia. La cerimonia di consegna alla presenza dell’Assesore Luca Merli

In questa fase delicata di emergenza sanitaria, continua la preziosa collaborazione tra il Comune di Perugia ed alcune aziende/soggetti privati. Nella giornata di oggi, in particolare, tre realtà ponteggiane, ossia Entrophy Motorbike di Nicolò Mori, Motoclub di Ponte San Giovanni e Fratelli Palomba hanno donato alla polizia locale di Perugia ed, in particolare, al reparto dei motociclisti, 300 mascherine. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle due aziende e dell’associazione, l’assessore Luca Merli e la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi.

L’assessore e la comandante hanno voluto ringraziare, a nome dell’intera Amministrazione comunale, Entrophy, Motoclub e Palomba per il dono molto apprezzato ed utile che si inserisce in un contesto di forte emergenza sanitaria, sociale ed economica per tutto il Paese.

Nonostante le difficoltà diffuse, tuttavia, sono gesti come quello di questa mattina che consentono di vedere una luce in fondo al tunnel, riscoprendo la solidarietà e l’unione sociale.