Boccette A1: Il Birillo Tavernelle svetta in classifica

Il Birillo Tavernelle è primo ma ancora non ha osservato il turno di riposo. Seguono i Grifoni Perugia ed il Trevi

Il campionato di biliardo, specialità boccette, entra nel vivo. Complice il turno di riposo dei Grifoni Perugia, dopo la quinta giornata di serie A1, svetta in classifica il Birillo Tavernelle dopo essersi imposto con un sonoro 5-1 sul Dream Team Perugia. È vero che la squadra di capitan Spito ha una partita in più ma, fino ad ora, sta facendo un grande campionato. Vincono tutti tranne il bravo Scalzeggi che si arrende solo nel finale al veterano Fabio Bellavita. Da segnalare la grande partita di Stefano Angelini, detto il Ciombo, che lascia l’avversario addirittura a 6. Negli altri campi, Piegaro ed Assisi pareggiano 3-3. Vincono Burchi, Gatti e la coppia Angione-Pettinelli per l’Assisi; Schiaroli, Antolini e Sonno-Vannini per Piegaro.

Pareggio anche tra il Perugino’s di Magione e Valtopina. Ottima la prova di Rosati che batte in volata Maurizio Fucchi, bene anche Ugolini e Pennicchi contro Angeletti e Fabiani. La Piroga di Santa Maria degli Angeli vince 4-2 con il Città di Castello. Per la squadra di Tagliolini vincono Rellini, Donnini, Mazzetti e la

coppia Paparelli-Tarpanelli mentre per i tifernati capitan Cardone e il duo Pietropaolo-Rubellini.

Infine il big match Bonini Infissi contro Trevi si è presentato come una sfida rocambolesca e piena di colpi di scena: il master Nadery vince con il giovane campioncino Bilancini per 100-96, il maceratese Ivan Bianchi batte l’anconetano Campana 100- 98 e la coppia Baldini-Antonini supera Antinori-Fiorucci 80-79.

RISULTATI QUINTA GIORNATA: Bonini Infissi Pantalla – Trevana 2-4, Piroga Più – Millefiori Città di Castello 4-2, Piegaro – Assisi 3-3, Birillo Tavernelle- Dream Team Perugia 5- 1, Perugino’s Magione – Valtopina 3-3

CLASSIFICA: Il Birillo Tavernelle 19 punti; Grifoni Perugia* e Trevi* 17; Valtopina* 16; Dream Team Perugia e Piegaro 14; Bonini Infissi Pantalla* e Piroga Santa Maria degli Angeli 13; Perugino’s Magione e Assisi 11; Millefiori Città di Castello* 5. Nb: * hanno una partita in meno.