Musica e comicità nei prossimi appuntamenti dell’Estate nursina

Il 12 gli artisti del Ferrara Buskers festival, il 13 Four Seasons swing soul band, il 15 l’omaggio a Battisti e Mogol. In programma anche lo spettacolo di Antonello Costa e il concerto dei ‘Via Verdi’

Musica per tutti i gusti e comicità nelle prossime serate dell’Estate nursina, il cartellone di eventi organizzato dal comune di Norcia e in scena con tanti appuntamenti gratuiti e a ingresso libero, in Piazza San Benedetto, fino a settembre.

Sabato 12 agosto alle 21.30 tornano ad esibirsi a Norcia, per il secondo anno consecutivo, gli artisti del Ferrara Buskers Festival, festival internazionale del musicista di strada in scena nella città emiliana dal 1988: ci saranno i Brass To House, trio di sassofonisti che propone world music, Paolo Rasile, in arte Harp Guitar Travel, con uno strumento unico e ritmi folk, e Roberto Lucciarini, chitarrista e cantante blues.

Si prosegue domenica 13 agosto con il concerto di Four Season swing soul band, quintetto perugino la cui cifra artistica è data dalla miscela delle storie degli artisti che lo compongono, che vanno dal rock al soul, dal funk al jazz, dal classico al contemporaneo. In concerto a Norcia proporranno un viaggio musicale intorno al mondo che si fonde anche con i colori e le sonorità dell’America Latina.

Dalla musica alla comicità, lunedì 14 agosto, con lo spettacolo ‘È meglio che faccia da solo’ di Antonello Costa, tappa del tour estivo dell’artista, inserita nel progetto ‘Norcia Estate Outdoor’ finanziato dalla Regione Umbria con i fondi del POR FESR 2014-2020, come anche l’evento in programma per l’Estate nursina mercoledì 16 agosto, il concerto dei ‘Via Verdi’. Il comico siciliano Antonello Costa proporrà il suo spettacolo, un varietà moderno con alcuni dei personaggi che lo hanno reso famoso: Don Antonino lo zio siculo, Sergio il cugino esaurito, Rocco il look maker gay, Tony Fasano figlio degli anni 70, e Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, per citarne alcuni.

Un omaggio a Battisti e Mogol sarà invece in scena la sera di Ferragosto, dalle 21.30, con lo spettacolo musicale ‘Canto libero’, con la produzione della Good Vibrations Entertainment.

“Non un semplice concerto – si legge nella descrizione dell’evento – ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti”.

Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati con uno spettacolo che va oltre l’esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due,

“rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale”.

La musica anni ’70, ’80 e ’90 sarà invece protagonista del concerto dei ‘Via Verdi’, in programma mercoledì 16 agosto, sempre in Piazza san Benedetto alle 21.30. Un gruppo che negli ultimi trent’anni si è affermato nel panorama del pop italiano e farà entusiasmare il pubblico nursino.