Motociclista muore in pista all’autodromo dell’Umbria

L’incidente durante un evento organizzato da promoter

Un umbro di 44 anni è morto nel pomeriggio di domenica in un incidente avvenuto mentre era in pista all’autodromo dell’Umbria, a Magione. E’ successo nel corso di un evento organizzato da promoter come riferisce lo stesso autodromo. In un momento di fine giornata in cui in pista stavano girando una decina di moto, una di loro è andata a sbattere contro il muro dei box. L’impatto si è verificato a 50 metri dall’ultima curva che precede il rettilineo del traguardo, all’altezza dei box quattro e cinque. Una curva che per l’autodromo umbro “tendenzialmente non indurrebbe a grandi velocità”.

Il motociclista è stato subito soccorso dai mezzi presenti lungo il tracciato ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuto il magistrato di turno, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’Autodromo dell’Umbria, “nell’esprimere cordoglio e commozione per la tragedia, resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento sulla vicenda”.