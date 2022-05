Morlacchi, concerto per bambini ucraini con patologie pediatriche

Ospiti della serata saranno le coppie Enzo Decaro & Antonio Onorato, per un reading-concerto sul senso della pace nella musica di Pino Daniele, e Paolo Micheli & Silvio D’Alessandro, oltre a una cinquantina di musicisti della Scuola perugina.

Musica e intrattenimento, tutto all’insegna della pace e della solidarietà. I colori della pace che diventano anche tasti di un pianoforte. “Note di pace” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Scuola di Musica “Piano Solo” con una cordata di imprenditori, caratterizzata da un concerto benefico e in programma domenica 22 maggio, alle ore 21, al Teatro Morlacchi di Perugia.

L’idea nasce dall’incontro fra alcune aziende del territorio con il musicista Alessandro Deledda, direttore e fondatore della Scuola, che immediatamente hanno condiviso con entusiasmo l’iniziativa, che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Perugia e dell’Assemblea legislativa regionale.

Stanno andando a ruba i biglietti per l’evento musicale di solidarietà, ma ancora ci sono posti disponibili. I proventi infatti saranno destinati interamente alla associazione AGD (Associazione Bambini e Giovani con Diabete) per sostenere il reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e i bambini ucraini vittime della guerra e affetti da patologie pediatriche.

L’iniziativa è animata dal desiderio del musicista Deledda di lanciare attraverso i propri studenti un segnale concreto di solidarietà, perché “un artista deve avere il dono dell’empatia, deve percepire la sofferenza dell’altro”. “Per questo ringrazio gli imprenditori che hanno condiviso questo mio sentimento e dell’opportunità che ci hanno dato” sottolinea Deledda per poi evidenziare la valenza sociale e anche storica dell’evento.

E la serata, infatti, vedrà tra protagonisti sul palco le band pop rock, la numerosa e fantastica junior band Piano Solo, il progetto di musica contemporanea Cantieri & Mestieri e gli ensemble jazz e di violini, tutti provenienti dai laboratori di musica d’insieme della Scuola di Musica “Piano Solo”, con sede a Perugia e molto attiva da anni, tanto da aver formato tantissimi musicisti con insegnanti dall’alto profilo artistico. In totale sul palco saliranno una cinquantina di ragazzi che al direttore Deledda hanno confessato: “Siamo fortunati di fare musica in questo momento e in un teatro come il Morlacchi, mentre altri non possono perché impegnati ora per la loro libertà”.

Con “Sulo pe’ parlà – La poetica di Pino Daniele” sono poi attesi anche Enzo Decaro (attore, sceneggiatore e cabarettista partenopeo, volto noto al cinema e al teatro) e Antonio Onorato (compositore e chitarrista jazz napoletano, collaboratore proprio di Pino Daniele) per affrontare tra note e parole il tema del senso della pace nella musica del grande cantautore.

Un altro duo, composto da Paolo Micheli & Silvio D’Alessandro, sarà protagonista di un altro momento interessante tra parole e musica per la pace. Due “istituzioni” prestate alla musica sul palco del Morlacchi: Paolo Micheli, magistrato e presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Perugia e lo psichiatra Silvio D’Alessandro in un momento di narrativa e canzone d’autore inedita.

A condurre la serata sarà Stefano Pozzovivo, inconfondibile speaker di Radio Subasio. Oltre alla direzione artistica di Alessandro Deledda, con il contributo dell’intero staff della Scuola “Piano Solo”, completano la squadra anche Andrea Maffei (installazioni video associate ad ogni esibizione), lo Studio Viceversa (grafica) e l’associazione Start che con la Scuola condivide da tempo progetti incentrati sul rapporto tra musica e giovani.

Per la serata è possibile acquistare i biglietti a 15 euro direttamente recandosi alla segreteria della Scuola (pomeriggio, ore 15-19, tel. 075 6976176), o tramite bonifico all’Iban IT 96T0 200803039000029418893 (causale “Donazione Note di Pace”) intestato ad AGD Umbria inviando poi una mail di conferma a info@agdumbria.it, o in alternativa su www.eventbrite.it (con in più i diritti di prevendita).