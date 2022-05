Confindustria Umbria e Sviluppumbria a confronto con le imprese a Foligno

Si è parlato di “Sinergie di sistema per lo sviluppo del territorio” all’incontro organizzato da Confindustria Umbria – Sezione Foligno insieme a Sviluppumbria per far conoscere e valorizzare le risorse dei principali attori regionali e locali.

L’iniziativa si è svolta nella sede di Sviluppumbria, a Foligno. All’evento, aperto dall’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa e dal Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, sono intervenuti il Presidente della Sezione Foligno di Confindustria Umbria Corrado Bocci, il Direttore Generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli, il Responsabile Attività Operative di Sviluppumbria Mauro Marini. Un ampio momento di confronto, con gli interventi del Presidente del Consiglio comunale di Foligno Lorenzo Schiarea, del Vescovo di Foligno monsignor Domenico Sorrentino, del Presidente di Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti, del Presidente del Gruppo Bazzica Paolo Bazzica, del Presidente di Gepafin Carmelo Campagna, del Direttore di Sistemi Formativi Confindustria Umbria Fabio Casali e del Direttore di Umbria Export Enzo Faloci. All’incontro hanno partecipato anche tre start-up incubate a Foligno: Maloidea, Solerzia e 3DBIT.

“L’integrazione di servizi e la condivisione di obiettivi e valori – ha sottolineato Vincenzo Briziarelli – rappresentano un aspetto essenziale per cogliere le opportunità delle nuove risorse destinate dal Pnrr al sistema produttivo e contribuire così alla crescita del territorio, rendendolo più competitivo. Servono scelte importanti e rapide, per questo stiamo lavorando con Sviluppumbria per sviluppare progetti congiunti e supportare al meglio le nostre aziende”.

Tanti i settori economici in cui si può dispiegare questa sinergia. “Networking, co-progettazione e ascolto delle istanze delle imprese e del territorio rappresentano oggi il sistema valoriale al centro della nuova operatività di Sviluppumbria – ha evidenziato l’Agenzia per lo sviluppo economico della Regione Umbria – che si apre alla collaborazione con il sistema economico privato per costruire insieme le nuove traiettorie di sviluppo locale. L’iniziativa è un valido esempio di questa concertazione innovativa per presentare insieme alle imprese del territorio l’ampia gamma degli strumenti di assistenza tecnica e finanziaria che le nostre istituzioni sono in grado di erogare in tanti diversi ambiti, dal sostegno alla creazione d’impresa, alle start-up, agli incubatori d’impresa, all’innovazione e internazionalizzazione, dagli strumenti finanziari fino alla formazione professionale”.

“Il nostro è un territorio ricco di eccellenze industriali – ha osservato Corrado Bocci –ed è quindi fondamentale riuscire a fare sistema per crescere insieme. Stiamo lavorando in questa direzione e l’evento di oggi testimonia la volontà dei principali attori regionali di condividere obiettivi e collaborare per avviare un concreto sviluppo di tutto il territorio”.

L’industria aerospaziale è uno dei fiori all’occhiello del territorio. “Sono numerose – ha sottolineato Daniele Tonti – le iniziative messe in campo dal Cluster per approfondire sinergie e favorire la crescita delle aziende del settore in ottica di sistema ed il rapporto consolidato di collaborazione con Regione Umbria e Sviluppumbria quest’anno ci vede impegnati insieme al Farnborough International Airshow, una delle principali fiere internazionali del settore che a luglio torna in presenza”.

L’incontro si è concluso con la visita al laboratorio di Meccatronica (Labomec) di ITS Umbria Academy.