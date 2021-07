Il 29 luglio serata magica in uno dei centri storici più belli del Paese – Gastronomia di qualità, vini eccellenti, musica ed arte di strada per l’evento dell’estate 2021

Sarà una serata magica, dedicata alla gastronomia in abbinamento ai vini che rendono Montefalco amata in tutto il mondo. E, ancora, musica ed arte di strada a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Sono queste le caratteristiche dell’edizione 2021 di ‘Montefalco, ristorante a cielo aperto’: il borgo ‘ringhiera dell’Umbria’, tra i più belli d’Italia, aprirà le sue porte ai turisti per una serata di mezza estate che si preannuncia davvero magica. L’appuntamento è per giovedì 29 luglio, presso il centro storico di Montefalco che si prepara ad essere nuovamente una grande sala en plein air.

Dopo il riuscitissimo evento dello scorso anno, che si è svolto il 2 giugno, simbolicamente divenuta giornata della ripartenza dopo il lockdown del 2020, il Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, con il patrocinio del Comune di Montefalco, hanno deciso di promuovere una nuova iniziativa che vedrà insieme, nello stesso sistema produttivo e turistico, ristoratori, cantine, operatori culturali, un unicum in grado di restituire pienamente l’immagine di un territorio vocato alla qualità, operoso e dotato di grande creatività.

Il borgo, dunque, diventerà per una sera un grande ristorante a cielo aperto. Le tavole dei ristoranti saranno rigorosamente imbandite e a fare da quinta scenica saranno la suggestiva piazza principale e tutto il centro storico di Montefalco. Le novità dell’edizione 2021 sono legate in particolare all’integrazione e alla contaminazione tra linguaggi e forme d’arte. Ci sarà, infatti, una colonna sonora che come un filo rosso legherà tutti i menu e tutte le proposte gastronomiche. Per la gioia di grandi e piccini, la compagnia artistica ‘Giullari del diavolo’, in modalità itinerante negli spazi dei ristoranti aderenti, allieterà la cena dei partecipanti creando un’atmosfera che si preannuncia davvero fiabesca. Momenti di spettacolo si alterneranno nei ristoranti che fanno parte dell’iniziativa, a rendere questa serata ancora più speciale. Il tempo si fermerà per un evento destinato a fare ancor di più di Montefalco la capitale dell’accoglienza umbra, simbolo della vitivinicoltura capace di dialogare con il proprio territorio, valorizzandolo e sostenendone il tessuto produttivo. Verrà infatti dedicata una ‘Carta dei vini’ esclusiva delle denominazioni Doc e Docg Montefalco e Spoleto dei produttori dell’area, in abbinamento ai menù creati per la serata. Inoltre, ai partecipanti alla cena presso i ristoranti aderenti, sull’acquisto di bottiglie da asporto di queste etichette, sarà riservato uno sconto del 5%. I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa sono: Cinicchia, Coccorone, Federico II, L’Alchimista, Olevm, Re Tartù, OstiNati Wine Bar.

Sarà ovviamente garantito il rispetto di tutte le norme di sicurezza oggi vigenti, con l’utilizzo di tutti i dispositivi ancora obbligatori e il rispetto delle regole del distanziamento sociale ancora in vigore.

Per info e prenotazioni https://www.consorziomontefalco.it/29-luglio-montefalco-ristorante-a-cielo-aperto/