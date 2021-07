“Non sarò a Trestina con Salvini a causa della seduta del Consiglio”

Il Consigliere regionale tifernate della Lega Valerio Mancini, nel ricordare l’appuntamento di domani, martedì 27 luglio alle 11.30, con Matteo Salvini al Mercato di Trestina, invita i cittadini a partecipare numerosi per sottoscrivere il Referendum Giustizia, ma annuncia che non sarà presente a causa della seduta del Consiglio Regionale.

“Non potrò essere a Trestina insieme al nostro segretario federale Matteo Salvini poiché domani all’Ordine del Giorno del Consiglio Regionale è in trattazione l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2021/2023 – rende noto il Consigliere della Lega Valerio Mancini – con il cuore sarò insieme ai miei concittadini, ma il forte senso di responsabilità nei confronti degli Umbri mi impone di non mancare ai lavori d’Aula. Voteremo un atto fondamentale nel quale si stabiliscono investimenti importanti che la Regione farà a vantaggio degli umbri nei prossimi anni – spiega Mancini – per questo è fondamentale che io prenda parte ai lavori consiliari di domani. Sono certo che i tifernati parteciperanno numerosi all’incontro con il nostro leader Matteo Salvini – conclude Mancini – al quale non faranno di certo mancare tutto l’affetto e il sostegno che stanno dimostrando da anni alla Lega”.