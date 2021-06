Marsciano, il saluto dell’amministrazione comunale per la chiusura dell’anno scolastico 2020/2021. La lettera dell’assessore Dora Giannoni a studenti, docenti, personale della scuola e famiglie

L’anno scolastico 2020/2021 è stato fortemente segnato dalla pandemia. Al pari di quanto successo per una parte significativa del precedente. Anche quest’anno, tuttavia, il mondo della scuola ha dimostrato, non senza difficoltà ma con grande senso del dovere e forza di resilienza, di riuscire ad adattarsi alle condizioni imposte dall’emergenza e mantenere quanto più alta possibile la capacità organizzativa e la qualità formativa. In una lettera inviata a studenti, docenti, personale della scuola e famiglie in occasione della conclusione dell’anno scolastico, l’assessore Dora Giannoni, a nome di tutta l’amministrazione, ha inteso dare atto del lavoro fatto da tutto il mondo scolastico per contrastare la tempesta, oltre che, qui, ringraziare anche gli uffici comunali e tutti coloro, istituzioni, associazioni, aziende, privati cittadini, che hanno sostenuto a vario titolo la formazione scolastica in un momento difficile. Un lavoro che ora molti studenti sono chiamati a finalizzare attraverso le prove d’esame.