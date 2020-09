Comune Marsciano: approvate le tariffe della Tari

Il Consiglio comunale di Marsciano ha approvato le tariffe 2020 della Tari, la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Gli aspetti salienti del nuovo impianto tariffario sono i seguenti:

“Il Comune – sottolinea infine Consalvi – ha fatto un grande lavoro con gli uffici e con il gestore, ai quali va il ringraziamento dell’amministrazione, che ha permesso non solo di mantenere tutte le esenzioni e riduzioni per famiglie e imprese già presenti, ma di introdurre una nuova significativa agevolazione per le aziende più duramente colpite dalle conseguenze della pandemia. Un’attenzione doverosa che, è bene precisare, non sarà compensata dalle altre utenze ma è finanziata con fondi del bilancio comunale. E nonostante quest’anno, quindi, un piccolo aumento tariffario è stato inevitabile, resta in prospettiva l’obiettivo di stabilizzare i costi del servizio nel giro di due anni, e arrivare ad una riduzione della tariffa, presumibilmente, già nel 2022, soprattutto in concomitanza di interventi strutturali che consentano alla Regione Umbria di chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno del territorio regionale, senza avere necessità di conferire in impianti extra regionali e quindi con costi maggiorati”.