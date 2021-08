Mancini (Lega) e Direttore Salute Braganti in visita alla residenza Muzi Betti

Proseguono le visite alle strutture sanitarie dell’Umbria del Direttore regionale alla Salute Massimo Braganti. Nei giorni scorsi, insieme al consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, il Dottor Braganti si è recato alla Residenza Muzi Betti di Città di Castello.

“Un pomeriggio proficuo quello del 3 agosto scorso presso la Residenza Muzi Betti di Città di Castello – esordisce il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini – insieme al Direttore regionale alla Salute, Massimo Braganti, abbiamo incontrato la presidente della struttura, Andreina Ciubini, e il direttore sanitario, Antonio Moni. È stata occasione per istituire un confronto sulle criticità causate dalla pandemia ma anche per parlare del futuro della struttura, il cui ruolo è centrale non solo per la sanità dell’Alto Tevere ma per tutta la regione”.

“Abbiamo affrontato le tematiche inerenti la copertura di oneri Covid, la possibilità di ottenimento di finanziamenti per investimenti al fine di migliorare l’impiantistica e le strutture della Muzi Betti – riprende Mancini – abbiamo anche esaminato la possibile applicazione del superbonus 110% della legge 108/2021 art. 33 e 33 bis. Da parte degli uffici regionali sono in corso di aggiornamento i criteri per l’accreditamento delle strutture con la conseguente revisione delle tariffe giornaliere per singola tipologia di attività la Muzi Betti ha rappresentato e rappresenta da sempre un luogo nel quale vengono accuditi con cure e rispetto tutti i nostri anziani la cui gestione in famiglia risulta impraticabile, pertanto sono fiducioso che già negli incontri futuri previsti per settembre prossimo, arrivino risposte concrete”.