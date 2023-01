Maltempo, chiuso un tratto della Sp 4 a Montefranco

Per presenza di piante non sicure

La Provincia di Terni ha disposto con ordinanza la chiusura di un tratto della Sp 4 nel comune di Montefranco da oggi fino al miglioramento delle condizioni meteo. Il provvedimento è stato assunto in via precauzionale per salvaguardare la sicurezza di chi viaggia a causa di alcune piante situate sulla ripa sovrastante le carreggiate che potrebbero cadere a causa di pioggia e vento. Il tratto chiuso va dal km 11+600 al km 12+050 in prossimità della frazione di Monzano. Previsti percorsi alternativi: Sp 4 e Ss 3 Flaminia in entrambi i sensi di marcia o Sp 4 e Sp 68 di San Mamigliano sempre in entrambi i sensi di marcia. Continuano le attività di monitoraggio della Provincia su tutta la rete viaria di competenza. Al momento si registrano piccole frane e qualche allagamento di ridotta entità che non hanno determinato comunque problematiche alla circolazione veicolare.