Lorenzo Gianfelice confermato alla guida di Ancescao Umbria sud

“Dopo la pandemia potenzieremo i centri e i servizi offerti”

Lorenzo Gianfelice è stato confermato presidente del comprensorio Umbria sud di Ancescao.

Durante l’assemblea ordinaria dei soci, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2021, il nuovo direttivo guidato da Gianfelice, alla presenza del vicepresidente vicario, Carlo Folli, della vicepresidente, Elisabetta Langellotti e del segretario, Fabio Cattero Catterini, ha individuato le priorità per il prossimo triennio.

“Ancescao – dice il presidente – lavorerà per individuare nuovi percorsi incentivanti e di rafforzamento della rete associativa territoriale anche ricorrendo a soluzioni inedite che possano garantire la sostenibilità e nuove risposte ai bisogni della collettività, in considerazione dell’acuirsi degli effetti della crisi economica, e una maggiore collaborazione tra i centri. L’idea è quella di potenziare la struttura, la progettazione sociale e i servizi offerti ai soci, riflettendo sul nostro lavoro, sulle ricadute delle nostre azioni e come queste possano incidere ancora di più sul cambiamento che vogliamo generare”.

Nel corso dell’assemblea è stato consegnato un attestato ai presidenti dei centri Ancescao per il lavoro svolto in questi anni e per aver saputo reagire alle difficoltà legate all’emergenza pandemica.

Attestati anche al tesoriere uscente, Angelo Sauli e ai componenti della commissione verifica e monitoraggio, Franco Rengo e Sandro Pulcinella.

L’assemblea si è conclusa con il pranzo realizzato dai ragazzi dell’istituto tecnico economico e professionale per i servizi “Casagrande Cesi”.