L’impatto economico di Umbria Jazz su Perugia

I risultati di un’indagine presentata al Ttg di Rimini

L’edizione 2023 di Umbria Jazz ha consolidato il trend di forte crescita evidenziato negli ultimi anni, con una variazione della spesa totale su tutta la città di Perugia del +31% rispetto all’edizione del 2022, che diventa +61% se il confronto si fa con il 2021 e +83% rispetto al 2019.

Tutti gli indicatori economico-finanziari dell’edizione 2023 di UJ mostrano una crescita significativa rispetto al 2022.

Emerge dall’indagine “L’analisi di impatto economico dei grandi eventi turistici”, realizzata nell’ambito dell’azione della Camera di commercio dell’Umbria insieme al suo partner tecnico e scientifico Isnart e presentata al Ttg di Rimini.

Lo studio, dopo l’intervento del presidente della Camera di commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, è stato illustrato dal segretario generale, Federico Sisti, e dal dirigente dell’area per la valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali di Isnart, Paolo Bulleri.

È il frutto dell’analisi delle transazioni finanziarie rilevate in occasione dell’edizione 2023 di Umbria Jazz, in collaborazione con Experience Cloud Consulting. In sostanza, facendo leva sui dati transazionali del circuito di Mastercard, è stata costruita una serie di dataset per comprendere il comportamento di spesa dei cittadini italiani e stranieri in visita a Perugia durante le 10 giornate di Umbria Jazz nel luglio 2023.

Il confronto dei dati con le tre precedenti edizioni e un focus di rilevamento su alcuni specifici parametri (numero transazioni, spesa media, volumi, nazionalità, geolocalizzazione dei comportamenti di spesa in occasione dell’evento e così via), hanno consentito di indagare gli andamenti di crescita, le ricadute nei settori merceologici coinvolti, delineando alcuni ambiti di ulteriore sviluppo della manifestazione, con particolare riferimento al potenziale di nuovi arrivi che una maggior visibilità su alcuni mercati esteri potrebbe ingenerare.

L’analisi d’impatto costituisce uno strumento che la Camera di commercio dell’Umbria, in collaborazione con Isnart, sta utilizzando per restituire alle associazioni di categoria e ai portatori di interesse preziose informazioni sulle possibili azioni di policy e le direttrici di sviluppo e promozione regionale.