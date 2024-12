Liceo sportivo ad Umbertide, Bori (Pd): “Risposta alle istanze dei cittadini”

“Uno dei primi atti di giunta, per il quale ringrazio l’assessore Fabio Barcaioli, che va nell’ottica dell’ascolto dei territori e della partecipazione”

“Finalmente l’Alto Tevere potrà contare su un liceo sportivo. La riunione della Giunta regionale di oggi ha approvato il Piano per l’offerta formativa e il Piano per il dimensionamento scolastico, accogliendo l’atto che in Provincia di Perugia aveva raccolto parere favorevole e che prevede l’istituzione di un indirizzo sportivo presso il liceo Da Vinci di Umbertide. Si tratta di un importante passo in avanti, che accoglie le richieste del territorio che da anni chiedeva un aumento dell’offerta formativa. Per il prossimo anno scolastico, dunque, l’Istituto superiore Da vinci potrà contare anche su nuovo strumento di formazione per i propri giovani. Uno dei primi atti di giunta, per il quale ringrazio l’assessore Fabio Barcaioli, che va nell’ottica dell’ascolto dei territori e della partecipazione, realizzato con un grande lavoro di squadra con la presidente Proietti e con tutti gli assessori regionali”.

Così il segretario del Partito democratico dell’Umbria, Tommaso Bori.