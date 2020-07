Liana Cicchi confermata alla presidenza della Cooperativa Asad. Dall’assemblea dei soci piena fiducia anche per il resto del consiglio d’amministrazione. La Presidente: “Conferma che ci dà la carica per affrontare un periodo difficile”

Liana Cicchi resta ai vertici della Cooperativa Asad. Nell’assemblea che si è tenuta sabato 25 luglio, presso l’ampia sala polivalente di Ramazzano Le Pulci, per consentire in sicurezza il possibile accesso degli oltre seicento soci, la Presidente ha ottenuto la fiducia anche per il triennio 2020-2023.

Con Liana Cicchi confermato anche l’intero Consiglio di Amministrazione, composto da Fulvio Mecci Vice Presidente e dai Consiglieri, Monica Nanni, Lorenzo Rieti, Claudio Branco, Dominique Clementi e Roberta Calamandrei.