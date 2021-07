Asad più forte della pandemia, la Presidente Cicchi: “Fatturato in leggero calo, ma garantiti lavoro e qualità nei servizi”

Sabato 24 luglio nel CVA di Ramazzano a Perugia si è svolta l’assemblea dei soci della Società Cooperativa ASAD per deliberare il bilancio consuntivo al 31.12.2020.

Nonostante le difficoltà generate dalla pandemia da Covid-19 che ha causato la sospensione dei servizi, la loro rimodulazione con la conseguente riduzione del fatturato, la cooperativa è comunque riuscita a mantenere l’occupazione, preservare la qualità nei servizi che eroga, continuare a prendersi cura delle persone più fragili, realizzare progettazioni importanti nei territori che vedono coinvolti molti attori che nel territorio operano, costruendo azioni che vedono coinvolti giovani, anziani e persone con fragilità.

“Un anno complesso – dichiara la Presidente di Asad Liana Cicchi – dove la priorità è stata quella di garantire ai soci un lavoro in sicurezza, ed è stato possibile farlo assicurando loro i giusti dispositivi di sicurezza ( mascherine, guanti, igienizzanti …) anche quando era difficile acquistarli e quando erano sul mercato a prezzi proibitivi. Far lavorare in sicurezza i soci-lavoratori ha significato anche garantire sicurezza all’utenza. Un bilancio che per quanto riguarda i numeri chiude con un piccolo segno meno ma dove all’interno, tra i numeri, c’è tutto quello che ha sempre mosso ASAD: lavorare per accrescere il benessere nelle comunità in cui opera, creando occupazione, realizzando servizi per rispondere ai bisogni delle persone”.