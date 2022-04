Perugia città dello sport, Pastorelli: “Orgogliosi delle nostre eccellenze”

Nel Capoluogo, infatti, sono in programma tra aprile e maggio alcuni importanti eventi che andranno in scena nei principali impianti della città, tra cui lo stadio Santa Giuliana ed il palaBarton. Iniziative che l’Amministrazione ha scelto di sostenere convintamente soprattutto perché rivolte ai giovani. Ad annunciarlo è l’assessore allo sport Clara Pastorelli che ha illustrato in giunta le relative delibere.

“Siamo orgogliosi che Perugia continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per lo sport regionale, nazionale ed internazionale – spiega l’assessore – con eventi che si susseguono nei nostri impianti senza soluzione di continuità. Sono altresì un motivo di vanto le nostre eccellenze sportive che riguardano tutte le discipline, dal calcio al volley, dal rugby all’atletica leggera in cui Perugia primeggia da sempre. In un momento come questo, contraddistinto dalla crisi anche sociale ingenerata dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, accogliamo con particolare favore gli eventi organizzati dalle società sportive locali, che ringraziamo per l’impegno, perché rappresentano un modo per tornare, progressivamente ed in sicurezza, alla normalità, consentendo ai nostri ragazzi di riappropriarsi dei loro spazi e delle loro relazioni”.