L’artista spoletino David Pompili a Lajatico con Together

Nuovo successo per David Pompili. L’artista spoletino è stato invitato dalla Fondazione Andrea Bocelli a prendere parte alla manifestazione “ArtInsolite, Teatro del Silenzio 2023”, una art exhibitions in programma a Lajatico, comune della Toscana situato in provincia di Pisa, dal 30 giugno al 15 settembre. Una sorta di museo a cielo aperto con piazze, vie e palazzi che sono invasi da installazioni artistiche (ogni anno un tema diverso) come in un set cinematografico.

David ha realizzato un’opera stabile, intitolata “Together” e alta 16 metri per 11, dedicata a tutti gli artisti che sono passati per il Teatro del Silenzio, anfiteatro naturale ricavato nella splendida cornice delle colline di Lajatico nato per volontà dell’architetto Alberto Bartalini e del maestro Andrea Bocelli. Tra quelli rappresentati ci sono i volti e i corpi di Carla Fracci, Laura Pausini, Roberto Bolle, Renato Zero, Zucchero Fornaciari, Andrea Bocelli, Luca Tommassini e Lindsey Kemp. Le figure sono contemporanee e gridano con la loro autentica semplicità e riconoscibilità: la loro forza è incontestabile e non trascurabile. Si intrecciano fra loro, una piramide di personaggi che hanno segnato il palcoscenico suggestivo pieno di vibrazioni, quale è il Teatro del Silenzio.

Un collage di silhouette danzanti, con toni dei grigi su sfondi coloratissimi.