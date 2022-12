L’Albero in acqua di Castiglione del Lago a Natale darà il buongiorno agli italiani su Rai Uno

Dopo aver raggiunto i connazionali all’estero grazie a Rai Italia, il 25 mattina focus di “Uno Mattina in famiglia” su “Luci sul Trasimeno”. Visita speciale del Cardinale Bassetti

Tutti a scartare i regali sotto l’albero di Natale con sullo sfondo quello da record costruito sulle acque del Lago Trasimeno, a Castiglione del Lago. Almeno per i più mattutini e per chi è solito scandire le feste con la tv sarà un giorno di Natale speciale dal momento che il programma del primo canale Rai “Unomattina in famiglia” (in onda già alle 6.30) dedicherà un servizio speciale a Castiglione del Lago e a “Luci sul Trasimeno – l’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua”, evento che ogni giorno continua ad accogliere dal tramonto a tarda sera centinaia di visitatori. La rubrica “Chiare, fresche, dolci acque”, curata dal popolare giornalista Paolo Notari, sarà infatti completamente dedicata alla cittadina lacustre (messa in onda tra le 7 e le 7.30), grazie anche alla collaborazione tra l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, presieduta da Fiorello Primi e l’associazione “Eventi Castiglione del Lago” che con i suoi volontari ha reso possibile l’opera maestosa sul Trasimeno.

Nei giorni scorsi, infatti, la troupe Rai ha registrato un ampio filmato grazie alla maestria di Notari e della regista Paola Montali che hanno avuto modo non solo di apprezzare le bellezze di Castiglione del Lago, ma anche di solcare le acque del Trasimeno grazie alla disponibilità del Club Velico Castiglionese durante un’uscita mozzafiato, nonostante le condizioni meteo non certo delle migliori. Sempre la tv di stato nei giorni scorsi, attraverso il canale Rai Italia seguito in tutto il mondo dagli italiani all’estero, ha invece diffuso un altro speciale dedicato alla città e agli eventi natalizi di “Luci sul Trasimeno” e realizzato dalla regista Silvia Pizzetti nell’ambito del programma “Casa Italia” con ottimi riscontri a livello di audience e di consensi.

Intanto, è tutto pronto per accogliere il grande flusso di visitatori previsto per i giorni di Natale e Santo Stefano. I volontari di “Eventi” hanno intensificato l’attività sia a ridosso dell’attrattiva “Piazzetta del gusto” sia relativamente alle iniziative presenti all’interno del “Bosco incantato” dove non mancherà Babbo Natale nella sua magica casetta e i tanti elfi che conducono i più piccoli in un fantastico mondo fatto di luci e suoni, laboratori e attrazioni, a cominciare dalla pista per il pattinaggio sul ghiaccio e dalla ruota panoramica. Grande interesse sta riscuotendo anche l’originale videomapping che all’interno della Rocca del Leone propone lo “Spettacolo della natività”, una narrazione audiovisiva capace di coinvolgere lo spettatore con una proiezione immersiva sulle antiche mura su progetto e realizzazione di Int. Geo. Mod. Perugia. E alla proiezione mercoledì pomeriggio ha assistito anche il Cardinale Gualtiero Bassetti in visita speciale: il presule non ha mancato di apprezzare lo spettacolo e ha riservato una particolare benedizione agli organizzatori e a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione di questa particolare produzione artistica.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.lucisultrasimeno.it; vale la pensa ricordare inoltre che i ragazzi fino a 12 anni entrano gratuitamente.