labellezzaciaspetta: un video per ‘ritrovare’ Perugia

Sabato 2 maggio alle 15, i canali social del Comune di Perugia (Facebook, Instagram, YouTube, sito istituzionale) e di Palazzo della Penna inizieranno a diffondere il video promosso dall’Assessorato alla Cultura #LaBellezzaCiAspetta, realizzato da Promovideo.

“In poco più di due minuti – annuncia l’Assessore Leonardo Varasano – grazie a Promovideo e al Quartetto misto dell’Orchestra da Camera di Perugia, proponiamo Perugia in tutta la sua imponente e plurisecolare bellezza. Una bellezza nuda, animata da celebri note di Nicola Piovani; una bellezza che aspetta di essere nuovamente riempita, non appena sarà possibile, dalla piena operosità dei nostri concittadini, dalle corse e dalle voci di bambini e ragazzi, dallo sciamare degli studenti, dal passeggio dei turisti. Perugia è pronta per ripartire e per accogliere. La sua bellezza, da Sant’Ercolano all’Arco Etrusco, dalla Fontana Maggiore a San Bevignate, da Palazzo Gallenga a Piazza dell’Università, da San Pietro al Cassero di Porta Sant’Angelo, ci aspetta. Più delle parole, potranno le immagini. Immagini che condensano il nostro senso di appartenenza, l’apertura al mondo e la forza di volontà della nostra città. La musica scelta per accompagnare il video arricchisce il messaggio che vogliamo trasmettere: con la necessaria prudenza, siamo pronti per ricominciare, la bellezza ci aspetta, riempiamo la bellezza”.