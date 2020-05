“Paesi che vai…” vola a Perugia. Il 3 maggio alle 9.40 il capoluogo umbro sarà protagonista della trasmissione di Rai 1 ideata e condotta da Livio Leonardi

Domenica 3 maggio alle 9:40 su Rai 1 “Paesi che vai…” vola a Perugia, un piccolo gioiello italiano arroccato sul crinale dei colli che si diramano dal suo centro storico. Nel suo punto più alto, Porta Sole, il capoluogo umbro raggiunge i 494 metri d’altezza, caratteristica per la quale s’impone come la città italiana più popolata fra quelle situate a un’altitudine superiore a 250 metri.

Livio Leonardi, ideatore e conduttore del seguitissimo programma – che gode del Patrocinio del MIBACT – condurrà il suo pubblico sulle tracce della nobile casata dei Baglioni, che governò la città dal 1438 al 1540: più di un secolo nel cuore del glorioso Rinascimento italiano. In questo periodo lasciarono un profondo segno nella città artisti del calibro del Perugino e di Pinturicchio, e si formò anche il grande Raffaello Sanzio – di cui proprio quest’anno si celebra il 500° anniversario della scomparsa.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai 1, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito, proprio per questi motivi, di importanti riconoscimenti quali la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel Mondo o il Premio Internazionale Visioni per la TV della Fondazione Civita di Bagnoregio – scorrerà lungo i tremila anni di storia cittadina, fino a confluire a una delle vette più affascinanti e misteriose che vedranno protagonisti proprio i Baglioni, fra intricate rivalità familiari in grado di macchiare persino il sangue fraterno.

Ma non è tutto e, come di consueto, la storia e l’arte non costituiranno l’unico filo conduttore. Curiosando tra i luoghi più suggestivi e scenografici, infatti, Leonardi si muoverà dentro alcune immagini televisive e cinematografiche che hanno portato al grande pubblico le bellezze e le eccellenze di Perugia. Un ideale dialogo quello fra il conduttore e i personaggi di finzione più accattivanti, che si relazionerà in questo caso alle serie di Rai 1 Il nome della rosa e Luisa Spagnoli – perugina doc – e alla brillante pellicola Fumo di Londra con Alberto Sordi.

E per finire, gli affezionatissimi telespettatori vivranno un’esperienza straordinaria, al cospetto della Cascata della Marmore, una delle più alte e famose d’Europa, tra incantevoli bellezze naturali e sport.

Un mix come sempre variegato, che conferma “Paesi che vai” come una delle trasmissioni più dinamiche del panorama televisivo italiano, con uno share che sfiora il 20% e un numero di spettatori destinato in breve a raggiungere i due milioni!

Appuntamento dunque su Rai1 domenica 3 maggio alle 9:40 per un viaggio dentro la Storia, in compagnia di “Paesi che vai” e di Livio Leonardi.