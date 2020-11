Rinnovato fino al 31 dicembre 2021 l’accordo con il comune di Perugia per la SpesaSospesa

Il progetto di solidarietà nazionale SpesaSospesa è stato prorogato fino a tutto il prossimo anno. È stato, infatti, rinnovato dalla Giunta comunale di Perugia, su proposta dell’assessore al Welfare Edi Cicchi, l’accordo con la società Recuperiamo, gestore della piattaforma Regusto, attraverso la quale vengono fatte le donazioni spontanee da parte di aziende, associazioni e privati cittadini. Il progetto, che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie e le piccole imprese agroalimentari in difficoltà, vedrà anche la partecipazione di Croce Rossa Italiana sezione di Perugia per la distribuzione capillare dei beni alimentari raccolti, accanto alla Caritas Diocesana della città, già parte del progetto nella prima fase, a partire dalla primavera scorsa.

“L’iniziativa si è dimostrata estremamente positiva e sono state numerose le aziende alimentari del territorio che hanno aderito, donando e vendendo i prodotti attraverso la piattaforma. –ha spiegato l’assessore Cicchi- A Perugia sono stati assegnati a nuclei familiari con figli oltre 78.000,00 euro, i prodotti distribuiti a oggi sono stati 17.414 kg di alimentari e 16.797 pezzi di altri beni, dei quali il 53% donati e il 47% acquistati. I prodotti alimentari donati e distribuiti su Perugia sono stati equivalenti ad oltre 23.000 pasti; oltre 4mila le persoe assistite. In questo momento, in cui la città, così come l’intero Paese, si trova ancora in difficoltà a causa della pandemia –ha proseguito Cicchi- non solo abbiamo scelto di proseguire con la solidarietà, ma abbiamo voluto inserire nel progetto anche la Croce Rossa Italiana, per raggiungere ancora più persone bisognose”.