La Via Romea Germanica si espande: Nuovi soci ed eventi in arrivo

La Via Romea Germanica, il percorso storico che collega la Germania a Roma, si arricchisce di nuovi soci e annuncia eventi entusiasmanti. Il Comune di Tenna, gioiello della Valsugana trentina, e il Museo Interreligioso di Bertinoro, custode di storia e dialogo in Emilia-Romagna, hanno recentemente aderito alla rete dei soci di questo importante cammino che attraversa l’Europa.

è un piccolo comune nel cuore della Valsugana, incastonato tra la bellezza dei laghi di Caldonazzo e di Levico. Nota per la sua pietra miliare della strada romana Claudia Augusta, Tenna è stata protagonista del Festival della Via Romea Germanica negli ultimi due anni, diventando un punto di riferimento per i viaggiatori che percorrono questo itinerario storico. “Ringraziamo il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per aver fatto entrare Tenna nel circuito della VRG. Questa nuova collaborazione rafforza la nostra presenza sul territorio trentino, in modo particolare in Valsugana, concludendo un percorso iniziato quasi due anni fa quando fu creato il primo collegamento con questi territori meravigliosi” ha dichiarato Flavio Foietta, presidente della VRG. (video