La Sagra del Cinema “on the road” arriva a Pietralunga

Un capolavoro animato per bambini di tutte le età (Coco, domenica 12 luglio), un film entrato nell’immaginario collettivo nazionale (Amici miei, martedì 21 luglio) e uno dei film italiani di maggior successo degli ultimi anni (Perfetti sconosciuti, martedì 28 luglio): è questa la proposta della Sagra del Cinema 2020 a Pietralunga, con tre serate di cinema a ingresso gratuito nell’Anfiteatro del Monumento al Partigiano Umbro in piazza VII Maggio.

La manifestazione, ideata dall’associazione perugina MenteGlocale e promossa dalla Pro loco Pietralunga con il patrocinio del Comune di Pietralunga, nasce per recuperare la dimensione conviviale e popolare della fruizione cinematografica, e per tre serate porterà la magia della Settima Arte sotto le stelle dell’estate altotiberina.

Le proiezioni, ad ingresso gratuito, si terranno all’aperto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, pertanto si raccomanda di raggiungere l’Anfiteatro con il dovuto anticipo.

“In questa strana estate post Covid-19 – spiegano dalla Sagra del Cinema – la formula itinerante ci sembrava la migliore, e ci fa molto piacere che la nostra proposta sia stata accolta anche dal Comune e dalla Pro loco di Pietralunga, che si sono attivate per garantire a residenti e turisti una bella offerta culturale, arricchita anche dalle proiezioni cinematografiche. Da parte nostra, da una situazione di crisi siamo voluti ripartire per proporre qualcosa di diverso, sempre in linea con la filosofia della nostra manifestazione, dandogli anche un valore aggiunto: contribuire alla promozione del grande cinema non solo nelle città ma anche nei luoghi meno battuti dalle circuitazioni ufficiali”.