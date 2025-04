Pietralunga, la Giuliano Tartufi investe 10 milioni di euro per la nuova sede

Fine dei lavori prevista a giugno. Attenzione a benessere dei lavoratori e sostenibilità ambientale – Gran parte lavori fatti da ditte locali: 10mila mq di strutture, nuovi macchinari e tecnologie

Dovrebbe vedere la luce a giugno, secondo il cronoprogramma dei lavori fissato a inizio anno, la nuova grande, moderna ed elegante sede dell’azienda Giuliano Tartufi di Pietralunga, una delle più importanti in Italia nel settore della lavorazione e commercializzazione del prezioso e prelibato fungo. Il condizionale è d’obbligo perché il progetto di sviluppo dell’impresa, le cui origini risalgono a circa sei anni fa, ha visto in questo periodo di tempo una costante evoluzione e implementazione, dovuta all’altrettanto costante crescita del mercato del tartufo, fino a comportare, a oggi, investimenti complessivi per circa 10 milioni di euro tra strutture, macchinari e nuove tecnologie.

“I primi interventi sono iniziati nel 2019 – ha ricordato il titolare dell’azienda, Giuliano Martinelli –, ma in questo periodo di tempo l’azienda è cresciuta molto più del previsto e perciò abbiamo dovuto rimettere mano al progetto: dai mille metri quadrati pensati inizialmente, siamo arrivati oggi a 10mila metri quadrati coperti; avevamo pensato a un certo numero di macchinari e adesso ne sono previsti dieci volte tanti. Grazie alla rapida diffusione della conoscenza del tartufo e della cucina italiana nel mondo, a cui anche noi abbiamo contribuito con la nostra attività nelle fiere internazionali, il mercato del tartufo è in questi anni decuplicato. E ciò ha richiesto la realizzazione di ulteriori spazi e di tutta una nuova linea di trasformazione”.

Lavori questi realizzati nella quasi totalità da imprese locali o comunque umbre, proprio con l’intento sociale di investire nel proprio territorio e far crescere intorno all’azienda un indotto. Grande attenzione è, inoltre, rivolta alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale.

“L’intenzione – ha spiegato Martinelli – è quella di coprire l’intero tetto del fabbricato con pannelli fotovoltaici. Preferisco che siano installati sulla copertura della struttura, piuttosto che su dei terreni dove potremmo, magari, allestire una bella tartufaia e portarci dei visitatori”.

Inoltre, in linea con la filosofia aziendale della Giuliano Tartufi, impresa che fa della qualità il suo marchio distintivo, particolare cura viene posta nel tutelare il benessere degli oltre cento lavoratori e lavoratrici che operano al suo interno.