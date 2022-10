La Molini Fagioli a Eurochocolate con la focaccia al cacao da aperitivo

Si è chiusa l’edizione 2022 di Eurochocolate e Molini Fagioli, fornitore esclusivo di farina di tutta la manifestazione, è stato protagonista della masterclass ‘Focaccia al cacao da aperitivo’ guidata dal professionista Luca Antonucci, brand ambassador del molino di Magione, consulente tecnico per i professionisti del settore e docente di arte bianca nei corsi di panificazione, pizzeria e ristorazione.

Alla masterclass, tra professionisti e appassionati, hanno partecipato circa cinquanta ospiti. I partecipanti, sotto la guida del maestro Antonucci, hanno poi messo le ‘mani in pasta’, riproducendo alla perfezione la ricetta originale della focaccia al cacao da aperitivo.

“La passione è ciò che muove il nostro mondo – ha dichiarato Antonucci –. Ed è proprio questa passione che ha spinto così tanti colleghi e professionisti a seguire la masterclass e a scoprire un prodotto nuovo, non convenzionale”.

“Sicuramente una grande soddisfazione – ha commentato Primo Rebiscini, direttore responsabile dell’azienda –. Essere fornitori esclusivi di farina e protagonisti di questi eventi ci rende orgogliosi del percorso che stiamo facendo. Dal 2020 a oggi siamo cresciuti molto, soprattutto nel mercato horeca, diventando un punto di riferimento per tutti quei professionisti che hanno un occhio di riguardo per la qualità delle materie prime. Stiamo lavorando sodo e presto usciremo anche con altri importanti progetti. Ringraziamo l’organizzazione di Eurochocolate per averci coinvolti in questa storica e importantissima manifestazione”.