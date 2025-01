Molini Fagioli presenta la sua linea di farine per pasticceri a Sigep World 2025

A Sigep World 2025, il 46° Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè in programma da sabato 18 a mercoledì 22 gennaio alla Fiera di Rimini, l’azienda umbra Molini Fagioli di Magione sarà presente con un proprio spazio e con numerosi e importanti specialisti del settore per presentare la sua Linea Oro, una linea di farine specificatamente pensate per i professionisti della pasticceria. Ogni giorno, nello stand di Molini Fagioli, il numero 038 del padiglione B5, tanti pasticceri, pizzaioli e panificatori daranno vita a ricette che valorizzano le potenzialità delle farine del molino magionese. Tra questi Rolando Morandin, fondatore della rinomata Pasticceria Morandin nel 1964 e vera e propria autorità nel mondo dei lievitati tradizionali e della canditura artigianale, e la figlia Francesca, specialista in lievito madre che ha continuato la tradizione familiare con innovazione e passione. Rolando e Francesca Morandin, infatti, hanno recentemente stretto una collaborazione con Molini Fagioli proprio sull’utilizzo di questa linea di farine artigianali dedicate al mondo della pasticceria.

“Questo – ha spiegato Daniele Belletti, direttore commerciale di Molini Fagioli – è il terzo anno che partecipiamo a Sigep. In questa edizione presenteremo la nostra squadra tecnica capitanata da Giuliano Pediconi che quest’anno verrà affiancato da Rolando e Francesca Morandin, new entry nel mondo della pasticceria di Molini Fagioli. Illustreremo in particolare la nostra Linea Oro di farine dedicata ai grandi professionisti della pasticceria. Parliamo di tre prodotti. La prima delle proposte dell’azienda è Essenziale, ideale per la preparazione di biscotti, pan di spagna e bignè, ma può essere utilizzata anche in pizzeria. Eccelsa è la seconda proposta di Molini Fagioli, farina ideale per impasti capaci di sopportare stress dovuti alla laminazione e carichi di grassi importanti, come quelli per croissant francesi, pasticceria viennese e pasta sfoglia. Chiude la Linea Oro presente in fiera Pan-doro, ottima per creare eccellenti grandi lievitati come pandori, panettoni e colombe, questa farina si adatta alla perfezione anche alla produzione di croissant, che dovranno affrontare la catena del freddo”.

“Molini Fagioli – proseguono dall’azienda – presenta la sua particolare visione per il mondo della pasticceria, una vera e propria rivoluzione agricola. Parliamo di farine che incarnano la filosofia del molino, rispetto per la terra, filiera virtuosa e tracciata e qualità artigianale. Questa filosofia si riflette in ogni prodotto della Linea Oro, concepita appositamente per favorire un ritorno alle origini della pasticceria, dove semplicità e genuinità sono il cuore di ogni creazione”.