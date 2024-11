Eurochocolate fa il pieno di chocolover!

Loretta Fanella, i Choco Buskers e tanta golosa allegria tra i protagonisti del primo sabato. Domani Damiano Carrara.

Come da copione, il ritorno di Eurochocolate a Perugia ha riportato nel centro storico della città un’ordinata invasione di chocolover che, in questo primo sabato di evento, hanno dimostrato di apprezzare le originali attività proposte e il tanto buon cioccolato.

Ottimo inizio, quindi, per questo ricco week end di appuntamenti, a partire dal sold out di tutte le attività pomeridiane in programma presso il goloso Choco Lab, sede di imperdibili degustazioni, guidate da maestri cioccolatieri ed esperti. Applauditissimo, in particolare, il cooking show di Loretta Fanella – pastry chef di Carlo Cracco e dei fratelli Adrià, premiata come “Miglior Pasticciera d’Italia” e, lo scorso autunno, tra i Migliori Pasticcieri al Mondo – che ha preparato per i presenti un dessert al piatto chiamato E'(s)Senza. Tra i principali ingredienti utilizzati la polpa di cacao di Palo Santo e la rara selezione di cacao “Chuncho” di Quma, coltivato nella foresta pluviale peruviana. Un dessert fresco, colorato, delicato, pensato per essere consumato anche da chi ha intolleranze e allergie, senza rinunciare all’estetica e al gusto.

E ancora, nell’ambito di About Chocolate, successo per il talk “Il cioccolato: alimento buono che fa bene”, promosso da ISCHOM e curato dal Prof. Gian Carlo Di Renzo per esplorare le proprietà del cacao e presentare il secondo volume de “Il Grande Libro del Cioccolato”: un focus su letteratura, arte e società con una sezione dedicata alla storia di Eurochocolate.

Molto apprezzato anche l’esilarante intrattenimento a tema, quest’anno particolarmente festoso grazie alla partecipazione di abilissimi Choco Buskers che, come da programma, hanno invaso le principali vie e piazze del centro storico. Dalla Choco Street Band alla Choco Parade, fino alle musiche firmate Note di Strada e ancora, in compagnia di Circo Tic, ammaliati da performance di danza aerea i partecipanti di tutte le età sono stati travolti da un ritmo irresistibile.

Domani, Domenica 16 Novembre, il coloratissimo palco “Sulla bocca di tutti” accoglierà, in collaborazione con Hyundai – Toy Motor, il popolarissimo Pastry Chef Damiano Carrara per la presentazione del suo ultimo libro “Naturalmente”: un ricettario di pasticceria moderna che raccoglie gli ingredienti e i procedimenti per preparare dolci, fritti e lievitati senza rinunciare al piacere, ai sapori e alle consistenze, con un’attenzione particolare al tema del gluten free.

Eurochocolate prosegue nel centro storico di Perugia fino al 24 Novembre!