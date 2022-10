Annunciate le date della prossima edizione di Eurochocolate indoor

Appuntamento a Umbriafiere dal 13 al 22 Ottobre 2023

Il 2022 è un anno in cui la crisi energetica è stata ed è tuttora protagonista a livello globale, incidendo significativamente sulla vita di imprese e famiglie. Tutti si augurano che l’anno prossimo possa invece caratterizzarsi per una rinnovata fiducia nel futuro del nostro pianeta, con il tema della sostenibilità preso finalmente in seria considerazione.

Le soluzioni non saranno semplici da trovare ma una buona dose di creatività potrebbe essere risolutiva.

“Nel 1905 – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – Albert Einstein pubblicò per la prima volta al mondo quella che tutt’oggi è considerata come la più famosa e inattaccabile formula matematica: E=mc². A distanza di oltre un secolo, Eurochocolate reinterpreta a suo modo quella formula facendola giocosamente propria: Eurochocolate=molto cioccolato“.

Ecco cosi che nell’immagine ufficiale della campagna Eurochocolate 2023 una lampadina si accende, attraverso un filo e la relativa spina poeticamente collegata a un doppio cubetto di Cioccolato, pronto a diventare grazie a Costruttori di Dolcezze, protagonista della 29esima edizione della dolce kermesse, assumendo anche il ruolo di prodotto offerto a tutti coloro che entreranno in possesso di un biglietto intero. L’omaggio avrà così un peso di ben 200 grammi di cioccolato e quindi il doppio di quanto proposto in passato per lo stesso scopo.

“L’edizione appena conclusa – continua Guarducci – ha consolidato il nuovo format indoor intrapreso, con una buona dose di coraggio, nel 2021 e la scelta, già a suo tempo annunciata di affiancargli anche nel 2023 l’edizione primaverile ai Giardini del Frontone (24 Marzo – 2 Aprile) nel centro storico di Perugia, ci consentirà di rafforzare anche il legame con la Città del Cioccolato, dove Eurochocolate ha avuto i suoi natali e dove sono ormai presenti tutto l’anno le insegne dei suoi 4 Flag Store”.

L’energia di Eurochocolate vi aspetta dal 13 al 22 Ottobre 2023!