“Ti consiglio l’Umbria”, al via il progetto di comunicazione della Regione Umbria

In otto puntate trasmesse su tv regionali e web

“Ti Consiglio l’Umbria”, è questo il titolo del progetto di comunicazione istituzionale della Regione Umbria, un format originale che si sviluppa in un programma tv e web e che contiene suggerimenti, informazioni e curiosità per gli umbri e per chi ama l’Umbria, facendo conoscere persone, luoghi, informazioni, progetti che hanno quale comune denominatore la Regione Umbria e gli enti ad essa collegati.

Otto le puntate settimanali, che raccontano tutto il territorio regionale. La prima puntata, in onda questa settimana sul circuito delle emittenti locali, è dedicata al territorio perugino. Seguiranno le puntate dedicate ad Amerino – Ternano; Assisano – Folignate – Nocera Umbra; Alta Valle Del Tevere – Città di Castello; Spoletino – Valnerina – Cascia; Trasimeno; Orvietano – Tuderte; Eugubino – Alto Chiascio.

Ogni puntata è composta da quattro rubriche fisse. “Cucinumbria”, è una rubrica ispirata all’enogastronomia che propone una ricetta per territorio realizzata con prodotti locali, con il contributo, teorico e pratico, di maestri, docenti nei corsi di formazione finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo. Spazio a “Le Parole del Fondo Sociale Europeo”, che illustra alcune tipologie di opportunità che la Regione mette a disposizione dei cittadini e delle imprese con il sostegno dei fondi europei nell’ambito del lavoro, dell’istruzione, della formazione e dell’inclusione sociale. Ci sono inoltre “Ne parliamo con…”, con interviste a testimonial che incarnano lo spirito e la professionalità di quanti lavorano nelle istituzioni, o per le istituzioni, collegate all’Ente Regione, e “Quello che non sai dell’Umbria”, rubrica che conduce in luoghi noti e meno noti del sistema museale e culturale regionale, tutelato e sostenuto grazie alla specifica legge regionale di settore.

Nella prima puntata, per la rubrica “Cucinumbria” lo chef e docente Alessio Margottini spiega come realizzare “Le Praline Perugine”. Nella rubrica “Le parole del FSE”, qualche rapida info sui “Corsi di Formazione Professionale”. Per la rubrica “Ne parliamo con…”, Alberto Fabi, regista, scrittore e filmmaker parla di “Crossmedialità. Il futuro dell’audiovideo” e, per concludere, in “Quello che non sai dell’Umbria”, primo piano sul Pozzo Etrusco.

Puntate e singole rubriche potranno essere visionate anche su smartphone, iscrivendosi o seguendo gli account social appositamente aperti per supportare il progetto:

https://www.facebook.com/ticonsigliolumbria/

https://www.instagram.com/ticonsigliolumbria/

https://www.youtube.com/channel/UCrmRpR3tJWZWDpBHlxcpqug

La Regione Umbria ha predisposto anche una sezione web dedicata al programma sul proprio sito istituzionale all’indirizzo: www.regione.umbria.it/ticonsigliolumbria

Il progetto “Ti Consiglio l’Umbria” è stato realizzato all’interno del Servizio regionale “Affari Generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di governo, Pari opportunità” diretto da Luca Conti, dalla responsabile della Sezione “Comunicazione e Marketing Istituzionale” Maria Rosaria Fraticelli. Il progetto ha puntato sulla valorizzazione delle professionalità interne.

Il programma è stato registrato presso l’Aula Multimediale della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, a Villa Umbra. Tutti i professionisti che vi hanno partecipato hanno aderito all’iniziativa senza percepire compenso.