Istituto Capitini, tornata alla normalità la situazione dopo il guasto che ha provocato una perdita d’acqua

Borghesi, “Tempestivo l’intervento di Provincia e società che gestisce l’impianto termico”. Regolare lo svolgimento delle lezioni

Tornata alla normalità la situazione all’edificio ‘B’ dell’Istituto Tecnico economico tecnologico Aldo Capitini di Perugia dopo che, giovedì 5 ottobre, si era avuta una perdita d’acqua per la rottura del galleggiante, nel corso di esecuzione di interventi di riqualificazione energetica dell’edificio.

A darne comunicazione, la consigliera provinciale con delega all’Edilizia Scolastica della Provincia di Perugia, Erika Borghesi che appena venuta a conoscenza dell’accaduto si è recata nei locali scolastici per un sopralluogo, dove ha incontrato il dirigente scolastico Silvio Improta e la rappresentante del consiglio degli studenti.

“Purtroppo – ha spiegato Borghesi – il guasto si è verificato nelle ore serali e per tutta la notte l’acqua si è sversata su alcuni piani del blocco ‘B’ dell’edificio, interessando alcune aule e un corridoio”.

La società gestrice degli impianti si è recata subito sul posto, ha provveduto alla riparazione e ad asciugare la pavimentazione. Sono stati, inoltre, rimossi alcuni quadrotti di cartongesso che si erano impregnati d’acqua, ad oggi già ripristinati. Non ci sono stati cedimenti di finiture o danni strutturali. E’ stata anche verificata la funzionalità di tutti gli impianti elettrici, senza riscontrare anomalie.

Per riutilizzare i locali sarà comunque necessario attendere qualche giorno per consentire la completa asciugatura delle pareti e la tinteggiatura delle stesse.

“La Provincia – ha proseguito la consigliera provinciale – si scusa con gli utilizzatori dell’edificio per l’inconveniente accaduto, certa di aver provveduto ad attivarsi tempestivamente mediante la società gestrice degli impianti, per una pronta rimessa in uso dei locali. Infine informo che la società ha provveduto a modificare l’impianto da vaso aperto a vaso chiuso, per limitare il rischio del ripetersi di simili eventi. Mi preme, inoltre, sottolineare lo spirito collaborativo tra la Provincia e la scuola nell’affrontare e risolvere la problematica”.

Da subito si è attivato, infatti, anche il dirigente scolastico Improta e in una circolare diramata il 7 ottobre indirizzata ai docenti, personale ATA alunni e loro famiglie ha ‘rassicurato tutti sul fatto che non ci sono stati incidenti che hanno coinvolto alunni e personale della scuola, dal momento che all’apertura della mattina del 5 ottobre è stata immediatamente disposta la messa in sicurezza e la chiusura delle aule interessate e dei relativi corridoi con la rimozione dei relativi pannelli di copertura quando necessario e che l’intervento dei tecnici incaricati dalla Provincia di Perugia (Ente proprietario e responsabile della manutenzione dell’immobile) è stato avviato tempestivamente per bloccare la perdita d’acqua e successivamente per bonificare i locali”.

Nei prossimi giorni le lezioni si svolgeranno regolamentante, mantenendo il sistema delle ‘aule disciplinari’ grazie agli spazi aggiuntivi messi a disposizione della Provincia all’interno dell’Auditorium Capitini per alcune ore della mattinata’.