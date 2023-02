Inaugurata esposizione del dipinto di Lorenzo Fontana in memoria delle foibe

INAUGURATA A PALAZZO GROSSI L’ESPOSIZIONE DEL DIPINTO DI LORENZO FONDA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE

Durante la mattinata del 10 febbraio, Giorno del Ricorso, è stata inaugurata nell’atrio di palazzo Grossi in piazza Morlacchi l’esposizione del dipinto di Lorenzo Fonda “In memoria di G.M. – Maggio 1945”. Presenti, oltre all’autore, l’assessore alla cultura Leonardo Varasano, e la rappresentante del Comitato 10 febbraio Raffaella Rinaldi

L’opera, realizzata dall’artista in memoria delle vittime delle foibe, è stata concessa in comodato d’uso al Comune di Perugia per tre anni. La stessa è stata eseguita dall’artista – perugino di adozione ma istriano d’origine – in occasione del conferimento da parte del Presidente della Repubblica della medaglia alla memoria di Giusto Matani, nonno di Lorenzo Fonda infoibato nel maggio 1945. Si tratta di un dipinto di dimensioni 212×174 cm, datato 2014, eseguito con tecnica olio e tempera su tela e tavola, terra e filo spinato e raffigurante una figura maschile di schiena con le mani legate e filo spinato.

L’assessore Varasano ha parlato di momento importante perché consente ad un’opera meravigliosa, che esprime un grande dolore, di essere stabilmente visibile da parte di tutti i cittadini in un luogo accogliente. L’assessore ha ricordato come la collaborazione con Lorenzo Fonda prosegua ormai da diversi anni tanto che l’opera in precedenza fu esposta a palazzo Penna. Concludendo il suo intervento Varasano ha voluto ringraziare l’artista per quella che ha definito “una meraviglia densa di significato storico che rappresenta mirabilmente la tragedia e la sofferenza ad essa collegata”.

Lorenzo Fonda ha ringraziato l’Amministrazione per l’attenzione riservata alla commemorazione del 10 febbraio. Ha poi raccontato la genesi dell’opera, nata per caso per ricordare la figura del nonno mai conosciuto. Soddisfazione, infine, è stata espressa per la collocazione del dipinto che non è “presuntuosa ma adeguata e prestigiosa” in un luogo in cui in tanti potranno ammirarla.

***

Lorenzo Fonda, artista poliedrico, noto a livello internazionale, ha esposto per la prima volta a Perugia nel 1969. Nel corso della sua vita, ha viaggiato molto grazie a incarichi importanti in Giordania, Stati Uniti, Europa, Cina e Australia. Ha realizzato manifesti ufficiali per eventi di pregio da Umbria Jazz al Prix Italia e ha organizzato eventi culturali con il patrocinio dell‘Ambasciata Italiana e dell’Istituto Italiano di Cultura. Nel 2011 è stato invitato a esporre al padiglione Italia alla 54^ Biennale Internazionale d’Arte di Venezia.