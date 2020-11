In Umbria i guariti superano ancora i nuovi casi Covid. Altre 13 vittime e crescono i ricoverati in ospedale

Netta diminuzione dei tamponi Covid analizzati in Umbria nell’ultimo giorno, 480, 416.530 totali, dai quali sono scaturiti 68 nuovi positivi, 23.808, e 263 guariti, 15.166. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione.

Ancora in calo gli attualmente positivi, 8.235, 208 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 13 vittime per il Covid, 407. In aumento i ricoverati in ospedale, 432, 11 più di ieri, 65 dei quali (dato stabile) in terapia intensiva.

Il tasso di positività dei tamponi è del 14,1 per cento, in netta crescita rispetto ai giorni scorsi come accade ogni lunedì ma comunque nettamente inferiore al 23,43% dello stesso giorno della settimana precedente quando da 448 test scaturirono 105 nuovi positivi.