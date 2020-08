Dieci guariti e 20 nuovi casi Covid. C’è un ricoverato in più, salgono gli attualmente positivi

Dieci guariti dal Covid in un giorno, 1.412 totali, sono stati registrati in Umbria che, come ieri, ha fatto registrare altri 20 casi positivi, 1.719 in tutto. Secondo i dati della Regione gli attualmente positivi passano quindi da 217 a 227. C’è poi un ricoverato in più per il coronavirus, a Perugia, 13 totali, uno dei quali in intensiva. Sempre 80 le vittime.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.466 tamponi, 147.895 dall’inizio della pandemia.