Il primo NID DESIGN BREAKFAST porta alla Sala dei Notari il podcast Caffè Design

Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele, ideatori, autori e conduttori del popolare podcast, analizzeranno i trend del design del 2024.

Che cos’è il design? E in che direzione si sta muovendo, in questi primi mesi del 2024? Lunedì 25 marzo, dalle 9.30, se ne parlerà alla Sala dei Notari di Perugia con i designer Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele – ideatori, autori e conduttori del popolare podcast Caffè Design – per la prima edizione del NID DESIGN BREAKFAST, evento promosso dal NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia.

L’appuntamento – andato subito sold out nel giro di pochi giorni – vedrà i 4 podcaster confrontarsi sui trend del design contemporaneo, con l’approccio leggero e competente che contraddistingue il podcast, nato nel 2017 e diventato ormai un punto di riferimento per la comunità italiana di appassionati e addetti ai lavori del design.

L’appuntamento di lunedì sarà anche l’occasione per la consegna dei primi Nid Design Award, premi previsti per gli ex studenti dell’istituto perugino – centro formativo d’eccellenza attivo dal 1983 – che si sono contraddistinti nelle categorie career e project.