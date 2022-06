Nuovi oggetti per nuove funzioni. La sfida degli studenti del NID di Perugia

I prototipi sono stati realizzati dagli allievi del Nuovo Istituto di Design perugino che hanno partecipato al workshop dedicato alle sfide dell’abitare con il celebre e pluripremiato architetto Simone Micheli

Sono state presentate ufficialmente venerdì 27 maggio, negli spazi del Blueside Cult Store di Perugia, le opere in vetro borosilicato realizzate da 15 studenti del Nuovo Istituto di Design di Perugianel corso del workshop che li ha visti impegnati da gennaio a maggio.

Il percorso formativo, tenuto dal celebre e pluripremiato architetto e designer Simone Micheli – già vincitore con la sua società di progettazione dell’EXCELLENCE GREEN AWARDS SUSTAINABILITY AWARDS 2020, dell’EURASIAN PRIZE 2020 e del THE 10TH IDEA TOPS AWARD 2020 – ha portato gli studenti del NID a cimentarsi nella creazione complessiva di “Nuovi oggetti per nuove funzioni”: dall’ideazione grafica alla realizzazione del logo e del packaging, dall’elaborazione della strategia comunicativa necessaria per la promozione alla creazione di un video di presentazione per riassumere tutto il percorso affrontato in questi mesi.